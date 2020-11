Due classi escono dalla quarantena.

Cresce ancora la curva dei positivi a Tempio Pausania che, sulla base dei dati ufficiali comunicati dal Servizio Igiene risultano attualmente 36. Diciotto i soggetti che hanno ricevuto la refertazione di negatività.

Sono 41 i soggetti in quarantena preventiva e 20 quelli che hanno già eseguito il tampone e sono in attesa del risultato. Lo ha comunicato il sindaco Gianni Addis che chiede ai cittadini di prestare ancora più attenzione ad azioni semplici come mantenere il distanziamento sociale, igienizzare frequentemente le mani e utilizzare la mascherina e si raccomanda pertanto prudenza e l’osservanza di tutte le misure di sicurezza e le precauzioni previste dalla normativa vigente.

Sul fronte scuola sono uscite dalla quarantena le due classi della scuola materna e delle elementari. I report sono in continuo aggiornamento, vista la mole di lavoro che sta investendo il Servizio Igiene, pertanto i dati cambiano di ora in ora e necessitano di personale dedicato alla raccolta ed elaborazione.

(Visited 202 times, 202 visits today)