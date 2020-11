Pane cotto (pani cottu), una ricetta tipica della cucina sarda

Il pane cotto è una ricetta tipica della cucina sarda, un piatto tra i più poveri in assoluto, che generalmente costituiva anche piatto unico. Come molti piatti poveri, anche il pane cotto prevede diverse varianti, per esempio l’aggiunta di legumi, oppure uova, rape, porri, peperoni, patate, pancetta o cipolle.

Gli ingredienti.

Ingredienti per 6 persone:

1 kg di pane di semola di grano duro, raffermo

di semola di grano duro, 3 mestoli di salsa di pomodoro

formaggio pecorino fresco

La ricetta.

Tagliate il pane a fette, quindi tuffatelo nell’acqua bollente. Appena si è ben ammorbidito, ritiratelo con la schiumarola e disponetelo nel piatto da portata, alternando strati di pane alla salsa di pomodoro e al formaggio pecorino grattugiato. Rifinite il piatto con un’abbondante nevicata di formaggio.

