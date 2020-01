La situazione.

Il sindacato Fsi-Usae è venuto a conoscenza che dal 15 Gennaio 2020 tutti e 7 gli OSS a tempo determinato in servizio presso l’Hospice di Tempio dal giorno della sua apertura, hanno il contratto in scadenza, perciò dal tale data l’Hospice si troverebbe senza OSS o con personale senza alcuna esperienza in un servizio molto delicato. Tutto ciò creerebbe dei disagi all’organizzazione del lavoro e all’utenza stessa, si tratta infatti di personale già formato per assistenza di pazienti particolarmente fragili.

“Per non perdere le professionalità acquisite e non creare ulteriori disagi all’ Hospice di Tempio chiediamo il rinnovo contrattuale di tutti e 7 gli OSS in servizio da alcuni anni, tutti idonei nella graduatoria di Olbia 2013 ancora in vigore, come da normativa nazionale (art. 6bis Decreto 101/2019) e regionale ( L.R. n. 48 del 28/12/2019)” spiega la Segretaria territoriale dell’FSI Mariangela Campus. “Abbiamo inviato una lettera urgente per sollecitare la soluzione del problema, indirizzata ai vertici della sanità gallurese, al Commissario straordinario ed all’Assessore regionale”.

Il rinnovo infatti è possibile in attuazione della deliberazione del direttore generale n.136 del 27/03/2017 che al punto 5 riporta: “fatte salve eccezionali situazioni che giustifichino una durata superiore le quali dovranno essere dettagliatamente motivate dai direttori delle Assl nelle proprie determinazioni di proroga, avuto riferimento alla necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, nonché all’impossibilità di far fronte a tali situazioni con altro personale”.

“Proprio la situazione che si è verificata a Tempio dove sono ricoverati pazienti che hanno necessità di delicatissime cure da parte di personale con esperienza pluriennale in quel tipo di servizio” conclude la Segretaria territoriale dell’FSI Mariangela Campus.

