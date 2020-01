Serie D: il Budoni perde il derby sardo con la Torres. Pari per l’Arzachena

L’Arzachena Academy pareggia con l’Aprilia. Al Budoni non basta il gol di Lava.

BUDONI 1 – 2 TORRES La Torres porta a casa altri tre punti preziosi per confermarsi al secondo posto in una partita in cui il Budoni ha sfiorato in diverse occasioni il pareggio. Un tempo per parte, con la Torres che va in vantaggio al 6′ con Marco Russu e al 34′ con Bianco. Nella ripresa il Budoni accorcia le distanze con Lava all’11, ed è ancora Lava a sfiorare il pareggio al 2′, Colombo dice no. Lo stesso portiere sanmarinese salva ancora miracolosamente la porta della Torres al 43′. La Torres si conferma seconda in classifica a 4 punti di distanza dalla capolista Turris. Il Budoni rimane al terzultimo posto con 14 punti, con la salvezza diretta a soli 7 punti di distanza.

APRILIA RACING 1 – 1 ARZACHENA Termina con un pareggio la gara degli smeraldini contro l’Aprilia Racing. La partita termina 1-1 con la rete dell’Aprilia, al 42′ Crescenzo per i padroni di casa. Il pareggio dell’Arzachena Academy è arrivato con Sirigu di testa al 12′ della ripresa. Nel finale la squadra gallurese non ha approfittato della superiorità numerica sopraggiunta con l’espulsione di Vitolo. Gara tutto sommato equilibrata, continua la striscia positiva dell’Arzachena Academy che adesso si conferma al decimo posto con 24 punti.

