Il contributo sui campi estivi a Tempio.

Il Comune di Tempio Pausania ha stabilito i requisiti del bando per il sostegno economico alle famiglie e per permettere a bambini e ragazzi da 3 a 14 anni di partecipare ai centri estivi.

Le famiglie, residenti nel comune di Tempio Pausania, dovranno avere un ISEE non superiore a 30.500 euro (attestazione ISEE ordinario con scadenza al 31/12/2020 ovvero ISEE corrente in corso di validità). Qualora il cittadino ritenga che la situazione attuale non sia più rispondente a quanto riportato nell’ISEE ordinario, potrà presentare l’ISEE corrente Le attività dovranno svolgersi nel territorio comunale in locali e spazi aperti nel periodo compreso tra giugno e settembre 2020 fino all’inizio dell’anno scolastico ivi comprese le scuole dell’infanzia.

il contributo sarà concesso in base alla fascia di reddito che determinerà la percentuale del contributo sul costo del campo estivo.

FASCIA REDDITO (I.S.E.E) AMMONTARE DEL CONTRIBUTO DA

EROGARE FINO AD € 12.500,00 Importo totale del costo DA € 12.500,01 A €15.500,00 85% del costo DA € 15.500,01A € 18.500,00 70% del costo DA € 18.500,01 A € 24.500,00 55% del costo DA € 24.500,01 A € 30.500,00 40% del costo DA € 30.500,01 E OLTRE Nessun contributo

Il Comune di Tempio Pausania verserà quindi direttamente al centro estivo il contributo assegnato alla famiglia, a seguito di presentazione di apposita richiesta.

Le famiglie interessate possono presentare domanda compilando e sottoscrivendo il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune inviandolo unitamente alla fotocopia del documento di identità in corso di validità all’indirizzo PEC del Comune protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it a partire dal 18 Giugno 2020.

Solo eccezionalmente è consentita la consegna a mani all’Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13, il martedì ed il giovedì dalle ore 16 alle ore 18.

