Parte il confronto per la 4 corsie Olbia-Arzachena-Santa Teresa

L’incontro.

Lunedì 15 giugno, si è svolto un importante incontro nel quale il territorio Gallurese unito ha chiesto con forza e fermezza un impegno da parte di tutti i soggetti che ne hanno la responsabilità per la realizzazione della strada che collega Olbia con Santa Teresa secondo un progetto che dia risposte alle esigenze del territorio in termini di collegamenti tra queste comunità.

Presenti tutti i soggetti portatori di interessi dei lavoratori e delle imprese rappresentati nel Tavolo delle Associazioni della Gallura. tutti i rappresentanti regionali del territorio, gli assessori competenti, le amministrazioni comunali di Olbia, Palau e Santa Teresa Gallura ed Arzachena.

Il Tag, intervenuto con il suo portavoce coordinatore Giacomo Meloni, ha espresso il sentimento di delusione per il mancato avvio della realizzazione di questa infrastruttura. “La realizzazione di una strada adeguata alle necessità di collegamento tra Olbia e Santa Teresa Gallura non è un tema nuovo per il Tag, da molti anni lo affrontiamo senza essere mai riusciti ad avere risultati concreti, né chiarezza sulle prospettive”, commenta il coordinatore Meloni.

“Da parte del Tag ci sarà la massima collaborazione con tutti coloro che vorranno proseguire in un’azione costruttiva che porti alla realizzazione dell’opera, e sollecitiamo sin d’ora tutte le parti in causa ad essere conseguenti e ad attivare con la massima urgenza il tavolo operativo nel quale vogliamo fortemente essere coinvolti, per arrivare a tappe forzate all’avvio dei lavori. In caso contrario siamo pronti a fare azioni eclatanti per manifestare civilmente, ma fermamente il nostro diritto a vedere realizzata questa strada, che non rappresenta una richiesta di bandiera o di campanile, ma uno strumento di unione tra comunità, divise nei servizi, nelle opportunità, nelle relazioni, anche a causa di questo tratto di strada inadeguato e pericoloso.Ci attendiamo a breve che alle parole seguano atti concreti e la conclusione di un iter che dura da ormai diciannove anni senza vedere ancora posata la prima pietra di questa fon- damentale arteria”, ha concluso il coordinatore del Tag Meloni.

(Visited 120 times, 122 visits today)