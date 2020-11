Udienze rinviate al Tribunale di Tempio.

Udienze rinviate al Tribunale di Tempio nella giornata di oggi per un sospetto caso di coronavirus. Un dipendente, che comunque già da diversi giorni non si recava in tribunale, potrebbe essere stato esposto al coronavirus.

Lo comunica l’Ordine degli avvocati di Tempio. “Non si hanno notizie più precise se non che la persona interessata dall’accertamento sanitario già da diversi giorni non si recava in tribunale. Si tratta quindi, almeno per ora, di una semplice precauzione. Le udienze del 5 novembre saranno tutte rinviate d’ufficio (secondo modalità che stiamo verificando) e siamo tutti invitati a non andare in Tribunale.

(Visited 180 times, 201 visits today)