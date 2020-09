L’aggiornamento sulla situazione coronavirus a Tempio.

Gli ultimi nuovi casi di coronavirus fatto salire il totale delle persone positive a Tempio Pausania a 9. A darne notizia è stato il vice sindaco Gianni Addis dopo aver ricevuto la comunicazione dal Servizio di Igiene Pubblica .

I positivi si trovano in isolamento così come sono stati isolati e posti sotto controllo tutti i loro contatti diretti. “La situazione è sotto stretto controllo da parte degli organismi sanitari coadiuvati dalla polizia locale – ha commentato il vice sindaco Addis – . Dobbiamo essere responsabili come negli scorsi mesi. In attesa della conferma ufficiale dell’Ats Sardegna per i nuovi casi, rinnovo pertanto l’invito al rispetto delle misure di prevenzione del contagio, come il distanziamento tra le persone, l’utilizzo della mascherina, e la massima igiene delle mani”.

