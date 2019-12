Le dimissioni dell’assessore Lattuneddu.

Dimissioni irrevocabili. Daniela Lattuneddu lascia il suo incarico di assessore alle Strategie di sviluppo e al decoro urbano di Tempio in polemica sull’ipotizzata vendita del compendio di Rinagghju.

All’origine dello scontro una diversa idea su come valorizzare il compendio. Un mal di pancia, in realtà, che è solo la conseguenza di una serie di divergenze con la maggioranza, aggravatisi negli ultimi mesi.

Dopo aver disertato le riunioni di giunta durante le discussioni su Rinagghju per protesta, ha deciso l’altra sera di formalizzare le sue dimissioni. Uno scossone che non potrà non avere delle ripercussioni in vista delle prossima sfida elettorale, per decidere l’erede di Andrea Biancareddu.

