Maltempo a Olbia e in Gallura, l’allerta della Protezione civile

Il maltempo previsto per tutta la giornata di domani.

Il centro funzionale Decentrato di Protezione civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 9 del 4 dicembre 2019 e sino alle ore 23 e 59 un avvso di allerta con codice giallo per rischio idrogeologico sui bacini della Gallura.

A partire dalla mattina di domani 4 dicembre 2019 e per le successive 24-30 ore si prevedono sulla sardegna precipitazioni localmente anche molto elevate con sviluppo di temporali forti ed isolati. i fenomeni saranno accompagnati da raffiche di vento fino a burrasca in prevalenza dai quadranti orientali.

La Protezione civile ricorda che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi. Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo i fenomeni meteo-idrogeologici e id

