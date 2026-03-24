A Tempio apre una discoteca, la movida rinasce grazie a tre fratelli

A Tempio aprirà una discoteca.

C’era una volta il sabato sera di Tempio Pausania, fatto di luci e musica, un ricordo che per molti giovani locali sembrava destinato a restare confinato nei racconti dei più grandi. Oggi quel ricordo si prepara a riprendere vita e forma grazie alla visione dei fratelli Franco, Marco e Giovanni Spano, pronti a inaugurare una discoteca. Nasce così il progetto Clorophilla che sorgerà in via Fonte Nuova. Questa nuova apertura segna un punto di svolta atteso da anni, una risposta concreta alla necessità di spazi di aggregazione in una città che aveva visto spegnere la vita notturna, portando molti giovani del territorio a cercare quel divertimento in città come Olbia.

L’iniziativa.

L’iniziativa non è solo una sfida imprenditoriale, ma un segnale di vitalità per l’intero territorio gallurese. Il Clorophilla punta infatti a diventare il nuovo cuore pulsante della vita notturna, intercettando non solo i residenti ma anche il pubblico dei paesi limitrofi, spesso costretto a lunghe trasferte per trovare una pista da ballo. Restituire una discoteca a Tempio significa offrire alle nuove generazioni un’alternativa di socialità vicina e sicura, capace di rianimare l’indotto locale e di riportare il fermento della movida tra le montagne della Gallura.

Quando apre.

Sebbene i dettagli sulla serata inaugurale siano ancora custoditi con cura, l’attesa è già diventata il principale argomento di conversazione in città. L’impegno dei fratelli Spano promette di trasformare viale Fonte Nuova in una destinazione imprescindibile per chiunque cerchi musica e condivisione. Con l’apertura del Clorophilla, Tempio Pausania non si limita a inaugurare un locale, ma sceglie di riappropriarsi del proprio tempo libero, dimostrando che il desiderio di stare insieme e ballare non si è mai spento davvero.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui