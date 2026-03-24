Dopo Olbia, Locanda Caddeo raddoppia in Gallura: ecco dove apre

Dopo il successo a Olbia, Locanda Caddeo apre un altro locale.

Dopo il successo dell’apertura a Olbia, Locanda Caddeo ha deciso di investire aprendo un altro locale in Gallura. Partiti dal sud della Sardegna, con due locali a Cagliari, uno a Quartu e un altro a Pula, il brand sardo ha deciso di espandersi anche nel nord della Sardegna, dove il turismo e una città che cresce sono stati gli incentivi per esportare il marchio dalla provincia di Cagliari.

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La catena che nasce a Cagliari.

Locanda Caddeo, catena di locali molto popolare a Cagliari, specializzata nell’aperitivo artigianale dal lontano 2010, che si distingue per i suoi taglieri e prodotti da forno freschi, è un brand sardo che ha diffuso la cultura dell’aperitivo anche nell’Isola. Anche l’apertura a Olbia, nel bellissimo lungomare, ormai diventato centro della movida olbiese, ha avuto un grande successo dimostrando che anche nella città gallurese l’aperitivo, soprattutto se con prodotti artigianali, è molto in voga. Dopo l’ottimo riscontro in città la catena si espande in un altro paese della Gallura, dove il turismo favorisce questo modello di business.

L’apertura a San Teodoro.

Nascerà a San Teodoro località molto gettonata per un turismo giovane e dinamico, grazie a tantissimi locali notturni e spiagge cristalline. L’apertura nel comune gallurese sarà sicuramente un successo e, infatti, il pubblico ha già risposto positivamente alla notizia data dai proprietari del marchio. Un reel lanciato dal brand, infatti, ha avuto numerosi commenti e condivisioni, segno che l’idea dell’apertura a San Teodoro è azzeccatissima.

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