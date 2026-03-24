Sfera Ebbasta è il primo big del Red Valley 2026

Svelati i primi sette nomi degli artisti che parteciperanno al Red Valley 2026, c’è il ritorno di Sfera Ebbasta. Il King della trap è un punto fisso del festival di Olbia che quest’anno durerà tre giornate: 13, 14 e 15 agosto. “L’attesa è finita. Con la primavera, si risveglia anche il Red Valley – annunciano dall’organizzazione -. Ecco i primi 7 artisti pronti a salire sul palco del #RVF26”

I primi 7 nomi

Ancora top secret tutti gli artisti della prima serata mentre Kid Yugi, Noyz Narcos e Promessa sono le prime stelle annunciate del day 2. Il giorno di Ferragosto ci sarà il gran finale e sul palco della Olbia Arena ci saranno di sicuro Sfera Ebbasta, Ernia, Samurai Jay e Rrari Dal Tacco.



“Ed è solo l’inizio del nostro weekend di Ferragosto – annunciano dal Red Valley Festival -: non vediamo l’ora di svelarvi i prossimi nomi che completeranno la line-up dell’undicesima edizione, tra i più fresh della scena pop e rap”. Dalle 13 di domani, mercoledì 25 marzo, saranno in vendita i biglietti per le singole serate day 2 e day 3 mentre sono già disponibili gli abbonamenti per tutto il festival“.

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