Don Efisio Coni sarà destinato a Luogosanto.

Durante le celebrazioni in onore di San Lorenzo, nell’omonima chiesa campestre di Tempio, don Efisio Coni, parroco del Sacro Cuore negli ultimi 9 anni, ha salutato la comunità cittadina lì riunita in previsione del suo trasferimento presso Luogosanto.

Don Coni celebrerà la messa di saluto nella sua parrocchia tempiese il giorno 6 settembre per fare il suo ingresso nella basilica mariana di Luogosanto il giorno successivo alle ore 18.

Il suo successore non è stato ancora designato dal vescovo di Tempio-Ampurias monsignor Sebastiano Sanguinetti, come da lui stesso affermato nel corso delle stesse celebrazioni e si attendono novità in tal senso nelle prossime settimane.

Nel corso del suo mandato, don Coni ha visto concludersi i lavori per la realizzazione della nuova chiesa parrocchiale in viale San Lorenzo, ripresi dopo numerosi anni di stop, inaugurandola per la veglia pasquale nel 2018 e consacrandola lo scorso 28 giugno, la sua opera ha inoltre proseguito con successo il lavoro già avviato da don Gianni Sini nella costituzione di una folta comunità parrocchiale che comprende al suo interno anche un gran numero di giovani.

L’associazione degli “Amici di San Lorenzo” che da ormai 11 anni organizza la festa del 10 agosto ha scritto e letto durante la messa una lettera dedicata al parroco che per tanti anni li ha guidati nell’organizzazione della festa, segno, come dice il vescovo, che si tratti di un comitato “nato dentro la Chiesa per la Chiesa”. Pur allontanandosi da Tempio, Don Efisio Coni manterrà gli impegni diocesani affidatigli da monsignor Sanguinetti.

