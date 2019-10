La donna aggredita da un cane randagio a Tempio.

Aggredita a Tempio da un cane randagio. Il fatto sarebbe accaduto lo scorso 28 ottobre. Stando al racconto della donna protagonista della disavventura, sarebbe stata minacciata da un cane nero di grossa taglia, mentre portava al guinzaglio la sua cagnolina tra via Quarto e via San Marco.

L’accaduto è stato segnalato dal marito della donna il giorno seguente al comando della polizia locale di Tempio. La stessa polizia locale assicura di aver avviato controlli nella zona per verificare se il cane abbia un proprietario e ha allertato le guardie zoofile.

A parte la paura, la donna non ha avuto la necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso, che avrebbe altrimenti allertato in via ufficiale la polizia locale, facendo scattare l’iter automatico per la denuncia.

