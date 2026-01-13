Il Bando Sport per le associazioni di Olbia.

Il Comune di Olbia conferma il sostegno al mondo dello sport dilettantistico con la pubblicazione del Bando Unico per i contributi alle associazioni sportive relativo all’attività svolta nell’anno 2025, accompagnato dalla modulistica necessaria per presentare le domande. I termini per la presentazione delle istanze scadono alle ore 12 di giovedì 12 marzo. Tutta la documentazione è consultabile sul sito ufficiale del Comune.

Da diversi anni il bando prevede la presentazione delle richieste a consuntivo, cioè al termine dell’anno sportivo, anziché su base previsionale. Questa modalità permette una valutazione più precisa delle attività effettivamente realizzate dalle associazioni del territorio. Per l’annualità in corso le risorse saranno inizialmente quelle provenienti dai contributi regionali, con la possibilità di integrare successivamente ulteriori fondi comunali.

Così commenta l’assessore allo Sport Elena Casu: “Il tessuto sportivo olbiese continua a dimostrarsi una realtà viva, inclusiva e fondamentale per la crescita dei nostri giovani e per la coesione sociale. Con la pubblicazione di questo bando confermiamo il nostro impegno nel sostenere le associazioni che, con dedizione, portano avanti attività di valore per tutta la comunità. Invitiamo i sodalizi a partecipare e a presentare le proprie domande nei tempi previsti”.

