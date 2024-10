Tempio fa il pieno di eventi nel weekend: migliaia di visitatori

Successo per gli eventi del fine settimana a Tempio

Tempio Pausania si anima nel weekend. In città si sono svolte cinque manifestazioni diverse che hanno portato migliaia di visitatori, non solo nel centro storico. Lo ha reso noto il sindaco Gianni Addis nella sua pagina ufficiale, facendo il bilancio di questo fine settimana, dove la città di pietra è diventata teatro delle Giornate d’Autunno del Fai, la Barber Battle Sardinia, festival Mintua’ e altri.

”Sia il centro che il Monte Limbara sono stati animati da attività eterogenee e tanti visitatori divisi fra cittadini di Tempio e dei centri a noi vicini, turisti e autorità civili, militari e religiose – ha detto il sindaco Addis –. Sabato e domenica, le Giornate d’Autunno del FAI, durante le quali è stato possibile ammirare e riscoprire la storia del palazzo municipale e dei gioielli Casa Mundula e Casa di Nino di Gallura − nel caso dell’orologio ottocentesco che domina piazza Gallura si è trattato di un’autentica, storica prima volta − sono state un successo che ha coinvolto complessivamente circa 800 visitatori e per il quale dobbiamo ringraziare il gruppo FAI Olbia-Tempio, guidato da Vanni Bionda, la signora Tiziana Savinelli-Mundula, il prof. Michele Tamponi, gli Apprendisti Ciceroni e la Protezione Civile Alta Gallura”.

A Tempio si è svolta per la prima volta la competizione di barberia Barber Battle Sardinia. Si è tenuta ieri e oggi 14 ottobre presso lo Spazio Faber. “Un evento ben organizzato dal nostro concittadino Giambattista Aisoni che ha offerto non soltanto un’occasione per vedere all’opera numerosi professionisti del settore, concorrenti e giudici provenienti sia dalla Sardegna che dalla Penisola, ma anche un’ulteriore, speciale richiamo per la visita del nostro centro storico e delle sue attività”, ha aggiunto il sindaco di Tempio Pausania.

Un altro evento importante è ”Il festival Mintua’ – Parole in circolo”, organizzato dall’associazione Carta Dannata di Domenica Azzena. La manifestazione si è tenuta ieri, 13 ottobre, con la presentazione presso l’auditorium Casa del Fanciullo, quella del volume Guida Nuraghe Majori, targato AIPD – Associazione Italiana Persone Down, la cui sezione locale è diretta da Tomaso Giannottu, e edito da Maxottantotto. “Una nuova esplorazione del nostro sito nuragico per eccellenza firmata dai bravissimi Adriano Arbau, Gian Piero Cannas, Simona Canu, Antonio Careddu, Manuela Muzzu e Giuliana Pittorru, fianco a fianco con la prof.ssa Angela Antona e Laura Orecchioni, e grazie alla collaborazione di Miriam Spano dell’associazione Balares”, ha dichiarato Addis.

Anche al Monte Limbara si è tenuta una manifestazione. ”Domenica, presso il Cedap in località Curadureddu, lo staff del Museo Organica – diretto da Giannella Demuro – ha proposto per i più piccoli una serie di colorati e istruttivi laboratori di arte ambientale, orientati all’apprendimento del valore che ci circonda in quanto patrimonio naturalistico e quale spunto per la realizzazione di nuove espressioni creative nel rispetto dell’ambiente”, ha proseguito il sindaco.

”C’è stato inoltre spazio anche per l’adrenalina, fra i labirinti boscosi della Montagna, grazie alla gara ciclistica di Down Hill curata dall’associazione Zema di Salvatore Maciocco, da anni attivo nell’organizzazione di competizioni sulle pendici del Limbara, che coinvolgono tanti giovani atleti in giornate fatte di sport e amicizia – ha concluso -. Condivido la soddisfazione degli assessori al Turismo Elizabeth Vargiu e alla Cultura Monica Liguori e di tutta l’Amministrazione comunale nel vedere una Tempio attiva, accogliente e inclusiva, desiderosa di viversi e di offrirsi in modo così vario e trasversale, grazie all’impegno e all’interesse di tanti concittadini, associazioni, partner e istituzioni.

