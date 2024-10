Torna la generosità ai “morti morti” di Olbia, aiuti per tante famiglie

Antonio “Tango” Dessì raccoglie già i morti morti di Olbia.

I “morti morti”, tradizione della Gallura molto affine ad Halloween, ma che non ha nulla a che vedere con questa festa, sono tornati ad essere l’occasione a Olbia per manifestare la propria generosità con le famiglie che hanno bisogno.

Così il ”sindaco dei poveri”, Antonio Tango Dessì, chiamato così per il suo impegno costante per i più fragili, è tornato a fare del bene e non far mancare loro niente. Con lui c’è la collaborazione di tantissime aziende e privati della città che collaborano con lui donando beni e di schede prepagate per consentire alle famiglie bisognose di fare la spesa nei supermercati olbiesi.

Il sindaco dei poveri di Olbia ha annunciato via social di aver ricevuto tanti beni, che andranno consegnati da lui il 2 novembre. Così Tango scrive sul suo gruppo social, seguito da più di 12 mila persone: “Amici come vi ho detto sto preparando e consegnando per l’anima dei morti. Il risultato di oggi è questo: il proprietario del bar Muzzetto, il mio amico Andrea Chirigu, mi ha donato 150 schede e il mio amico di Alà dei Sardi, Franco Satta, ha pensato di darmi tante casse di carne. Come sempre dico infinitamente grazie alle persone che mi aiutano a dare una manina alle persone più deboli. Fino al 2 novembre cerco di recuperare più mangiare possibile e lo consegno”.

