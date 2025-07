Tempio Faber Festival, al via la XX edizione tra musica e poesia

Al via la XX edizione del Tempio Faber Festival.

Manca meno di una settimana all’avvio della ventesima edizione del Tempio Faber Festival, che dal 11 al 13 luglio trasformerà Tempio Pausania nella capitale della musica, della poesia e della memoria di Fabrizio De André. Questo evento, ormai un appuntamento imprescindibile per l’estate tempiese, celebra da due decenni l’eredità del cantautore nei luoghi che lui stesso scelse per vivere e creare.

LEGGI ANCHE: La Costa Smeralda si illumina con Jennifer Lopez al Gala Night.

L’edizione del 2025 si preannuncia particolarmente ricca e coinvolgente, con tre giorni dedicati a concerti, incontri, escursioni sonore e performance immersive che animeranno il centro storico e gli spazi naturali circostanti. Attraverso parole, suoni, profumi e immagini, il festival rende omaggio all’opera di Faber e ai valori che la hanno caratterizzata, come la libertà, la giustizia, l’ironia, la poesia e la bellezza.

Tra gli eventi più attesi vi sono il concerto di Zirichiltaggia con la partecipazione di Ellade Bandini, batterista storico di De André, e l’incontro tra Dori Ghezzi e Flavio Soriga, accompagnati dalle note di The Andre. La domenica sarà dedicata a un trekking musicale nel cuore del Monte Limbara, con un pranzo tradizionale e un gran finale musicale all’ombra delle sequoie di Vallicciola.

Questa edizione propone anche novità come lo showcooking musicale deandreiano, guidato dallo chef Mario Sechi e dal chitarrista Alain Pattitoni, e una passeggiata guidata tra le vie di Tempio per raccontare la città che ispirò l’artista. Il festival include infine uno spettacolo per bambini nel parco inclusivo di Rinaggiu, confermando così il suo carattere di rito collettivo e laboratorio artistico a cielo aperto, un omaggio vivo e sentito a un artista che continua a parlare al cuore del nostro tempo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui