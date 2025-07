La Costa Smeralda si illumina con Jennifer Lopez al Gala Night

L’arrivo di Jennifer Lopez in Costa Smeralda.

Il Gala Night del Cala di Volpe si riconferma l’evento più esclusivo della Costa Smeralda e uno degli appuntamenti più eleganti e attesi del Mediterraneo. Per l’edizione 2025, la serata di gala, in programma martedì 12 agosto, si impreziosisce dalla presenza di Jennifer Lopez, artista internazionale di fama mondiale, cantante, attrice e produttrice, vera icona globale. La partecipazione della star statunitense rappresenta il culmine di una visione che da anni rende il Cala di Volpe un punto di riferimento nell’eccellenza e nel lifestyle a livello globale.

Il Gala Night del 12 agosto sarà il momento clou della stagione, capace di riportare i riflettori su questa icona della Costa Smeralda, gestita da Marriott International e proprietà di Smeralda Holding, società indirettamente controllata dal fondo sovrano del Qatar, Qatar Investment Authority (Qia).

Jennifer Lopez, riconosciuta come una forza creativa multiforme, domina vari settori dell’intrattenimento: dalla musica al cinema, dall’imprenditoria alla produzione. Unica artista donna ad aver raggiunto contemporaneamente la vetta delle classifiche musicali e cinematografiche, ha incassato oltre 3 miliardi di dollari al botteghino mondiale, venduto più di 80 milioni di dischi e accumulato miliardi di stream. Nel cinema, i suoi recenti lavori, come “Atlas” e “The Mother” su Netflix, hanno ottenuto risultati straordinari, con quest’ultimo tra i dieci film più visti di sempre sulla piattaforma. Nel 2025, “Unstoppable” ha raggiunto la vetta globale su Amazon Prime Video, mentre “Kiss of the spider woman” ha ricevuto elogi al Sundance Film Festival. Attualmente è in produzione “Office Romance” per Netflix, con la collaborazione dell’attore e sceneggiatore Brett Goldstein.

La serata promette di essere memorabile. Un evento che unirà la cena raffinata di gala ideata dall’Executive Chef Michele Bacciu e dal Culinary Director Maurizio Locatelli a scenografie, spettacoli artistici, effetti speciali e un concerto esclusivo in un’atmosfera unica che solo il Cala di Volpe sa creare.

I posti per il Gala Night sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare reservations@somethingspecial.live.

