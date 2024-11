Funghi in Gallura, a Tempio una settimana di stop per i controlli

A Tempio chiude per una settimana l’ispettorato della Asl che controlla i funghi

Ci sarà una settimana di pausa per i controlli sui funghi a Tempio, chiude l’Ispettorato micologico della Asl Gallura. “Per motivi organizzativi l’Ispettorato Micologico del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Dipartimento di Prevenzione Area Medica resterà chiuso a Tempio Pausania dall’11 al 17 novembre. Il servizio, fruibile il lunedì, il mercoledì e il venerdì, riaprirà regolarmente nella struttura dell’Hospice lunedì 18 novembre”.

“Per gli utenti che hanno necessità di far controllare i funghi freschi spontanei resta a disposizione lo sportello di Olbia, aperto al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 nella struttura pertinente l’ex ospedale San Giovanni di Dio, con ingresso da via Borromini. Per informazioni o per richieste di appuntamento è possibile contattare gli operatori al numero di telefono 0789 552153″.

