21esimo anno dell’Università della terza età a La Maddalena

L’Università della terza età di La Maddalena ha inaugurato, nel salone consiliare, il proprio 21esimo anno accademico. Sono state presentate le prossime attività. “Come negli anni passati avranno luogo due conferenze settimanali, il lunedì e giovedì, su argomenti diversi che spazieranno dalla storia (locale, regionale e nazionale) all’archeologia, dalla letteratura alla medicina, dall’ecologia all’arte, della cultura generale al benessere ecc. tenuti da esperti. Per 3 volte la settimana si svolgeranno invece i laboratori, presso le aule scolastiche di via Ariosto (Palazzo Scolastico); saranno per 3 volte la settimana e riguarderanno lingue, disegno, pittura, teatro, ginnastica, bridge, uso del cellulare”.

“Nei programmi dell’Ute ci sono inoltre gite culturali in regione, in continente o all’estero. Per questo mese di novembre sono in programma 6 conferenze, presso la Biblioteca del Circolo Ufficiali, nel Lungomare Mirabello, con inizio alle ore 17:30. Si parte lunedì 11 novembre col veterinario Luciano Chiodi, che parlerà di “Primo soccorso negli animali di affezione”. Giovedì 14 novembre sarà presente la commissaria del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, Rosanna Giudice, che tratterà il tema “Il Parco e le sue prospettive future”. “Il duro antagonismo fra cattolici e protestanti valdesi a La Maddalena” sarà invece l’argomento che tratterrà, lunedì 18 novembre, Claudio Ronchi“.

“Per quanto riguarda la disciplina “Arte sarda” il professor Toni Frau parlerà di “Giuseppe Biasi. Un pittore sardo fra sogno e bisogno” giovedì 21 novembre. Il dottor Gianluca Moro invece, il 25 novembre, affronterà l’argomento relativo a “il viaggio fra arte, storia e letteratura. Lisbona”. Il mese di novembre si concluderà, il 28, focalizzando l’attenzione sui beni culturali con la presenza del dottor Sergio Cappai che tratterà il tema: “Dal territorio ai musei: tutela e valorizzazione dei beni culturali di La Maddalena”. I laboratori saranno attivati nelle prossime settimane”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui