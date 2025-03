Giornate Fai a Tempio, il sindaco: “Grande successo per Palazzo Sanguinetti”

Successo per le giornate Fai di primavera a Tempio

Il sindaco di Tempio, Gianni Addis, è soddisfatto per il successo delle due Giornate Fai di primavera nella sua città

“Si è appena conclusa la seconda e ultima delle 𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗲 𝗙𝗔𝗜 𝗱𝗶 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝘃𝗲𝗿𝗮, nell’edizione in cui il Fondo Ambiente Italiano compie 50 anni, con la proposta di Tempio, l’elegante 𝗣𝗮𝗹𝗮𝘇𝘇𝗼 𝗦𝗮𝗻𝗴𝘂𝗶𝗻𝗲𝘁𝘁𝗶, il cui secondo piano, aperto al pubblico per l’occasione, fu donato al nostro Comune dall’avv. Mario Quargnenti il quale lo aveva a suo tempo ereditato dal prof. Giulio Cossu: un gioiello dei primissimi anni del XX Secolo nel cuore del nostro centro storico, di proprietà dell’illustre famiglia di commercianti genovesi e ricco di complementi artistici firmati Villa, Balata e Dovera, che ha catturato l’interesse della cittadinanza, e non solo, fino a far registrare complessivamente quasi un migliaio di ingressi, distinguendosi come uno dei siti maggiormente visitati in Sardegna, se non il primo in assoluto in proporzione al numero di residenti”.

I volontari del gruppo Fai Olbia-Tempio

“Questo successo è dovuto all’ottimo lavoro congiunto dei volontari del Gruppo FAI Olbia-Tempio guidato da Vanni Bionda, dei bravi e preparati Apprendisti Ciceroni, studenti dell’Istituto Don Gavino Pes, e dell’assessorato alla Cultura guidato da Monica Liguori. A tutti loro vanno i complimenti dell’Amministrazione, unitamente al ringraziamento alla Protezione Civile Alta Gallura e al corpo delle Guardie Ecozoofile, il cui supporto ha garantito un’affluenza ordinata e sicura.

Un ringraziamento particolare è poi destinato alla cittadinanza che ha ancora una volta dimostrato non solo un grande interesse verso il nostro patrimonio artistico, architettonico e storico, che molti hanno potuto apprezzare per la prima volta, ma anche, e più in generale, che l’attitudine culturale della nostra Città è una fiamma sempre viva e sempre recettiva nel cogliere occasioni di pregio come questa. Grazie ancora a tutti”.

