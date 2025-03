Porto Rafael e Punta Sardegna, il servizio idrico passa ad Abbanoa

Abbanoa gestirà il servizio idrico di Porto Rafael e Punta Sardegna

Il passaggio formale è stato fatto, entro due mesi il servizio idrico di Punta Sardegna e Porto Rafael passerà nelle mani di Abbanoa. “In data 14.03.2025 l’Egas (Ente di governo dell’Ambito della Sardegna), Abbanoa S.p.A. e il Comune di Palau hanno sottoscritto l’atto di trasferimento della gestione delle infrastrutture idro-potabili e fognarie a servizio della borgata Punta Sardegna – Porto Rafael. Il subentro di Abbanoa nella gestione del servizio idrico sarà effettivo trascorsi 60 giorni dalla sottoscrizione dell’atto”.

Attivazione dei contratti Individuali

“Il cambio di gestione richiede la sottoscrizione di contratti individuali di fornitura con Abbanoa S.p.A., che sostituiranno il contratto condominiale attualmente in vigore. A partire dal giorno 14.03.2025, sarà possibile presentare le richieste per attivare i contratti individuali compilando il modulo MODCLI001 – Richiesta e contratto di attivazione del servizio idrico integrato, disponibile sul sito www.abbanoa.it (sezione “modulistica”). Le istruzioni per la compilazione sono incluse. Il modulo, completo di documentazione allegata, potrà essere inviato seguendo le modalità indicate nella sezione 22 del modulo stesso”.

Informazioni per utenze condominiali

“Per le utenze condominiali, il contratto dovrà essere sottoscritto dall’Amministratore. Qualora non sia possibile convertire l’impianto per attivare utenze singole, sarà possibile attivare un servizio aggiuntivo di riparto dei consumi. Questo servizio consentirà a ogni condomino di ricevere una fattura per i propri consumi personali, lasciando a carico dell’utenza condominiale soltanto la differenza tra quanto misurato dal contatore Master e la somma dei consumi fatturati agli utenti indiretti. La mancata presentazione della richiesta entro il termine ultimo del 14.05.2025 potrebbe comportare la temporanea disattivazione della fornitura”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui