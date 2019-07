L’incidente sulla strada verso Aglientu.

Si è concluso fortunatamente senza conseguenze per la conducente l’incidente avvenuto, questa mattina verso le 7, sulla strada che da Tempio va verso Aglientu. Una giovane della zona è finita con l’auto fuori dalla carreggiata e il veicolo si è adagiato su un fianco.

Soccorsa dai familiari, la ragazza è stata accompagnata al pronto soccorso di Tempio per accertamenti, ma fortunatamente non ha riportato ferite con l’impatto. Non c’è stato nemmeno bisogno di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine e i carabinieri di Luogosanto sono intervenuti solo per sovraintendere il recupero dell’auto.

(Visited 801 times, 803 visits today)