Giurisprudenza a Tempio, il Comune mette a disposizione gli spazi

Lezioni a distanza per Giurisprudenza a Tempio

Il Comune di Tempio va incontro alle esigenze degli studenti di Giurisprudenza che potranno frequentare a distanza. “Avviato un progetto per la formazione universitaria a distanza in collaborazione con l’Università degli Studi di Sassari — Dipartimento di Giurisprudenza — e l’Istituto Euromediterraneo ETS”.

“A questo scopo con un finanziamento apposito del Comune, lo scorso 21 gennaio i tre Enti hanno siglato una convenzione finalizzata all’attivazione di corsi di laurea fruibili a distanza presso la struttura dello IEM di Tempio Pausania. Le attività didattiche, avviate il 12 marzo 2025, si svolgono presso l’Istituto Euromediterraneo, in Viale Don Sturzo 41. Gli spazi sono a disposizione non solo dei nuovi immatricolati, ma anche degli studenti già iscritti all’Università di Sassari, che possono usufruire di postazioni attrezzate e supporto tecnico-didattico dedicato”.

“I corsi di laurea disponibili sono i seguenti:

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici

Corso di laurea triennale in Scienze Politiche e Giuridiche per l’Amministrazione

Corso di laurea triennale in Scienze Strategiche e Giuridiche della Difesa e della Sicurezza

Corso di laurea triennale in Scienze Politiche“.

“Questa iniziativa dell’Amministrazione comunale, nata per rendere più vicina e accessibile l’Università ai tanti giovani che, per varie ragioni, non possono trasferirsi o recarsi altrove per seguire i corsi, si inserisce in una strategia di valorizzazione del territorio, volta a garantire l’accessibilità alla formazione universitaria, ridurre le distanze e sostenere la crescita culturale e professionale della comunità locale e del territorio della Gallura che grazie alla sinergia tra Comune, Università e Istituto Euromediterraneo, può usufruire di un importante servizio innovativo e di qualità”.

