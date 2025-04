Il Premio Costa Smeralda 2025 di Porto Cervo.

Il Premio Costa Smeralda 2025 si conferma come uno degli appuntamenti culturali più significativi a livello nazionale, portando al centro della scena la contemporaneità e i suoi protagonisti. Organizzato dal Consorzio Costa Smeralda, l’evento celebra la grande cultura e il dialogo tra diversi linguaggi, con un focus particolare sul confronto tra la scrittura e l’arte. Le finali del premio si terranno sabato 26 aprile al Conference Center di Porto Cervo, con la cerimonia di premiazione.

Le categorie premiate, Narrativa e Saggistica, vedono una selezione di autori di alto livello. Per la Narrativa, i finalisti sono Claudia Lanteri con “L’isola e il tempo”, Wanda Marasco con “Di spalle a questo mondo” e Fiammetta Palpati con “La casa delle orfane bianche”. Per la Saggistica, competono Giuseppe Antonelli con “Il mago delle parole”, Riccardo Falcinelli con “Visus” e Tommaso Spazzini Villa con “Autoritratti”. I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia.

Il Premio Costa Smeralda 2025 si distingue per la qualità delle opere selezionate e l’attenzione a temi di grande attualità. La giuria, composta da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal, Chiara Valerio e Stefano Salis, ha scelto i finalisti tra una vasta produzione editoriale. Inoltre, sono previsti tre riconoscimenti speciali: il Premio Internazionale a Björn Larsson, scrittore svedese di grande successo; il Premio Cultura del Mediterraneo ad Adrian Paci, artista albanese noto per la sua riflessione sulle dinamiche del Mediterraneo; e il Premio Speciale a Giorgio Spanu, co-fondatore della Magazzino Italian Art Foundation di New York.

La cerimonia di premiazione sarà condotta dalla giornalista Roberta Floris e, oltre al premio in denaro, i vincitori riceveranno un’opera esclusiva di Giuseppe Sanna. L’evento è a ingresso libero, con partner e sponsor principali come Smeralda Holding e Filmmaster.

