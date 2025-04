Rischia di essere sbranata dai suoi 13 cani, 38enne ferita

Donna ferita dall’attacco dei suoi cani a Cagliari.

Una donna di 38 anni ha rischiato di morire sbranata dai suoi 13 cani nel suo appartamento, a Cagliari. E’ successo la scorsa notte, quando la proprietaria dei suoi pitbull ha dato l’allarme al numero unico 112 ed è stata soccorsa.

Arrivati sul posto gli agenti della Questura si sono trovati davanti a una scena allarmante: cinque pitbull di grossa taglia vagavano liberamente davanti all’ingresso dell’abitazione, impedendo l’accesso ai soccorritori.

Per poter intervenire e mettere in salvo la donna, è stato necessario l‘intervento degli accalappiacani, che hanno bloccato gli animali e permesso l’ingresso agli agenti della squadra volante, della polizia locale e al personale del 118.

All’interno dell’appartamento, la 38enne è stata trovata ferita, con escoriazioni e morsi in diverse parti del corpo. È stata subito trasportata al Policlinico di Monserrato, dove è stata medicata e dimessa nella notte con una prognosi di dieci giorni. Sono in corso gli accertamenti sulle cause dell’aggressione, ma pare che gli animali fossero malnutriti. Sia gli adulti che i cuccioli sono stati trasferiti al canile Dog Hotel.

La polizia municipale ha avviato verifiche per controllare la regolare microchippatura dei cani e sta valutando le loro condizioni sanitarie e la possibilità di affidarli a nuovi proprietari. Inoltre, la Sezione di vigilanza ambientale della municipale dovrà stabilire se il numero di animali presenti fosse compatibile con la detenzione in un’abitazione privata.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui