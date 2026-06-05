Violento incidente sulla strada Tempio-Olbia, ci sono feriti

Un violento incidente si è verificato sulla strada Tempio-Olbia.
Incidente stradale questa mattina, intorno alle ore 10, sulla strada provinciale 38 Tempio-Olbia, all’altezza dell’incrocio per Sant’Antonio di Gallura. Per cause in corso di accertamento, una Seat e un fuoristrada sono rimasti coinvolti in uno scontro che potrebbe essersi verificato durante una manovra di sorpasso.
La conducente della Seat, in evidente stato di shock, è riuscita ad alzarsi autonomamente dall’abitacolo dopo l’urto, che ha provocato l’apertura degli airbag. Il fuoristrada, a seguito dell’impatto, avrebbe ruotato su se stesso finendo a lato della carreggiata. Sul posto sono stati richiesti i soccorsi e si sono registrati forti rallentamenti alla circolazione.