A Tempio Pausania un incontro su giovani, adulti e crisi emotiva

L’incontro sui giovani a Tempio Pausania.

Mercoledì 18 marzo, presso la sala convegni della palazzina comando di Tempio Pausania, si è svolto l’incontro pubblico dal titolo “Disagio giovanile e crisi degli adulti: nuova patologia o disperata ricerca di senso?“. L’evento ha richiamato un pubblico numeroso e qualificato, composto da genitori, insegnanti e professionisti del settore socio-educativo, confermando quanto il tema sia centrale nel dibattito sociale contemporaneo.

L’incontro è stato condotto dal professor Cesare Maria Cornaggia, psichiatra e psicoterapeuta, già docente di Psichiatria presso l’Università di Milano-Bicocca. Nel corso della sua esposizione, il relatore ha analizzato le dinamiche del disagio contemporaneo, ponendo l’accento sul legame tra la condizione dei giovani e quella degli adulti.

Il focus della conferenza si è concentrato sul seguente quesito: comprendere se le manifestazioni di malessere dei ragazzi vadano interpretate come nuove forme patologiche o come una “disperata ricerca di senso“. Il contributo del professor Cornaggia ha favorito un dialogo costruttivo, offrendo ai presenti spunti di riflessione per interpretare le sfide educative e psicologiche odierne. Data la rilevanza dei temi trattati e l’interesse suscitato nella comunità, la registrazione integrale dell’evento è disponibile online visionabile, su YouTube.

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