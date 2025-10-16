Il parco inclusivo di Rinaggiu è nato nel 2024.

Il parco inclusivo di Rinaggiu compie un anno. D𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟭𝟵 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 ci sarà una grande festa dedicata alla partecipazione, alla condivisione e all’inclusione.

L’evento, aperto a tutti, vedrà attività sportive, momenti di intrattenimento e occasioni di incontri. “Con il Parco Inclusivo abbiamo raggiunto un obiettivo fondamentale: restituire alla comunità un luogo identitario, profondamente legato alla memoria e alla vita quotidiana dei cittadini di Tempio e del territorio circostante” ha osservato il vicesindaco e assessore alla Rigenerazione Urbana Anna Paola Aisoni.

“L’area, per decenni abbandonata e in stato di degrado, è tornata a essere uno spazio di benessere, socialità e incontro, pienamente accessibile e privo di barriere, in cui chiunque — adulti, bambini, persone con disabilità — può ritrovare la bellezza del paesaggio e la serenità dello stare insieme. È questo il traguardo più importante: aver rigenerato un luogo valorizzandone la vocazione naturale e sociale. Gli obiettivi futuri riguardano il consolidamento e l’ampliamento del progetto. Da un lato, attraverso l’incremento delle strutture e delle attrezzature ludico−sportive; dall’altro, favorendo la crescita del parco come polo stabile di inclusione, cultura e partecipazione, aperto a iniziative artistiche, educative e comunitarie. Il nostro impegno è far sì che il Parco Inclusivo diventi sempre più un punto di riferimento condiviso per la cittadinanza, uno spazio vivo e in continuo dialogo con la Città. Questo progetto rappresenta inoltre un modello virtuoso di coprogettazione e rigenerazione urbana. È nato da un percorso partecipato che ha coinvolto cittadini, associazioni, tecnici e operatori del territorio, consentendo a ciascuno di contribuire alla definizione degli spazi e dei contenuti. Il risultato è un intervento che unisce riqualificazione fisica e valore sociale, dimostrando che quando è costruita insieme, la rigenerazione urbana funziona davvero”.

Lo spazio verde rigenerato è stato progettato per essere accessibile a tutti, senza barriere architettoniche e dotato di percorsi inclusivi, aree sportive e spazi di relax.

L’evento comincerà 𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭0. Per tutta la giornata accoglienza e area food a cura della Coop. Sociale Kairos con il supporto organizzativo della U.S. Pausania.

Cuore simbolico dell’iniziativa sarà “Walk for the Cure”, la camminata in rosa promossa da KOMEN Italia, che arriverà al Parco di Rinaggiu per sensibilizzare e sostenere la prevenzione dei tumori al seno. Un appuntamento che unisce sport, solidarietà e consapevolezza, e che dà un significato profondo al messaggio del Parco: uno spazio per tutti, dove ogni passo rappresenta partecipazione e speranza.

Durante la giornata il pubblico potrà assistere a esibizioni sportive e artistiche, momenti musicali e attività all’aperto organizzate da associazioni e realtà del territorio, tra cui anche una “sfida” di barberia e acconciature proposta dal Barber Battle Sardinia.

Alle 10 ci sarà l’apertura del Barber Battle Sardinia presso la Palazzina Comando.

Tra le 10.00 e le 17.00 ci saranno attività sportive e ricreative nei campi e nelle aree del parco (calcio, padel, basket, skate, crossfit, minigolf, esposizioni artistiche).

Alle 10.45 l’arrivo della Walk for the Cure a sostegno di KOMEN Italia. Alle 11 la Santa Messa presso la Parrocchia del Sacro Cuore. Alle 12 l’incontro di prevenzione con KOMEN Italia presso la Palazzina Comando.

L’evento è promosso dal Comune di Tempio Pausania con la collaborazione di Barber Battle Sardinia, KOMEN Italia, Coop. Soc. Kairos, U.S. Pausania, e con la partecipazione di numerose associazioni sportive e culturali del territorio.

