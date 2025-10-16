Olbia celebra Monumenti Aperti 2025 con la Giornata del Romanico

La giornata di Monumenti Aperti a Olbia.

Olbia si prepara a vivere un weekend dedicato alla cultura e alla memoria con Monumenti Aperti 2025, in programma il 25 e 26 ottobre, in concomitanza con la Giornata del Romanico. L’iniziativa, coordinata da Letizia Fraschini, trasformerà la città in un grande museo diffuso, tra visite guidate, eventi artistici e momenti di partecipazione collettiva.

Protagonista assoluta sarà la basilica di San Simplicio, simbolo identitario di Olbia, che ospiterà visite in lingua gallurese e logudorese e un emozionante concerto a lume di candela domenica alle 19, con Manuela Ragusa (soprano), Carlo Cocco (tenore) e Valerio Carta al pianoforte.

Come sottolineato dall’assessora alla Cultura Sabrina Serra, saranno i giovani a dare vita all’evento: studenti e docenti guideranno i visitatori e racconteranno i luoghi della memoria, affiancati da associazioni e operatori culturali.

Tra i siti visitabili figurano il Museo Archeologico, la Necropoli di San Simplicio, l’Archivio Mario Cervo, la Cisterna monumentale, il Refettorio dell’Arte e la Little Gallery. Non mancheranno laboratori, mostre fotografiche, conferenze e performance artistiche.

