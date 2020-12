La tesi discussa da Mirko Muzzu.

Con una tesi su “L’antifascismo a Tempio Pausania tra popolari e comunisti: i casi del canonico Francesco Doranti e di Nicola Manconi” si è laureato ieri in Lettere all’Università di Sassari, con il voto di 110, Mirko Muzzu, giovane e valente collaboratore del nostro quotidiano GalluraOggi.

Seguito dal suo relatore, il professore Aldo Borghesi, Mirko ha ricostruito gli anni che portarono alla fine della dittatura ed il ruolo, spesso poco ricordato, dell’antifascismo in Gallura, concentrandosi infine su Tempio e sulle figure di Doranti e Manconi.

La discussione della tesi si è svolta in modalità telematica, come previsto dalle normative anti Covid, ma non per questo è mancata la concentrazione e l’emozione da parte del neo dottore. A Mirko vanno le congratulazioni di tutti noi.

(Visited 16 times, 30 visits today)