Il punteruolo rosso a Palau.

Il punteruolo rosso è tornato a colpire. A Palau l’insetto ha rovinato un viale di palme sul porto. Così il Comune ha dovuto procedere con l’abbattimento di ben 42 esemplari.

Gli alberi delle specie Phoenix canariensis o dactilifera da rimuovere sono situate nel lungomare del porto turistico, in via Luras, via Baragge, via Degli Achei e in località Vecchio Marino.

Il danno è notevole sul lungomare della città, dove questi esemplari abbellivano il porto. Saranno sicuramente sostituite, con una specie meno vulnerabile a questo animale. L’ente si è fatto carico della cippatura, del trasporto e relativo smaltimento, affidando l’incarico a una ditta specializzata nel settore.

