Lavori di Abbanoa, possibili disagi a Tempio e in alcune zone della Gallura

I lavori a Tempio previsti per giovedì.

Per giovedì 17 dicembre 2020, dalle 7 alle 17 i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione straordinaria nel partitore di Pischinaccia dal quale dipende l’approvvigionamento idrico dell’acquedotto al servizio di Tempio Pausania, Calangianus, Bortigiadas, Luras e Aggius. L’impianto è interessato da lavori di efficientamento con l’installazione di nuove apparecchiature e sostituzione delle condotte che regolano l’acqua in ingresso e in uscita dalle vasche.

Durante l’intervento di giovedì sarà necessario sospendere l’operatività dell’acquedotto: per limitare disagi, Abbanoa ha approntato un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviato il partitore di Pischinaccia. Grazie agli interventi realizzati negli ultimi mesi, i disagi saranno notevolmente inferiori rispetto a quanto avveniva in passato

Tempio Pausania : sono previsti soltanto cali di pressione tra le 13 e le 20 nelle zone più alte dell’abitato

Calangianus : l'erogazione sarà garantita dalle scorte presenti nei serbatoi. Eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi nelle zone più alte

Bortigiadas : l'erogazione sarà garantita dalle scorte presenti nei serbatoi. Eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi nelle zone più alte;

Luras : grazie all'attivazione della nuova condotta di collegamento proprio tra Pischinaccia e il centro abitato, non sarà necessario sospendere l'erogazione: potrebbero verificarsi cali di pressione nelle zone più alte

Aggius: il serbatoio comunale sarà disalimentato dalle 8.30 alle 20, ma le squadre di Abbanoa procederanno con manovre di apertura e chiusura lungo la rete di distribuzione per limitare eventuali disservizi

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

