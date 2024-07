Lavori di Abbanoa a Tempio, problemi con l’acqua

I lavori di Abbanoa a Tempio Pausania.

Nell’ambito dei lavori di efficientamento idrico che Abbanoa ha avviato a Tempio Pausania, nella giornata di martedì 22 luglio i tecnici del Gestore procederanno ai collegamenti delle condotte appena realizzate nelle vie Carpi, Fratelli Cervi, Stazione Vecchia, Fratelli Rosselli, Turati, Salvo d’Acquisto, Don Sturzo, De Nicola, Naddeo, Manconi, Gronchi, Val Sesia, Azzara, Camoto e Vivanti con contestuale scollegamento delle vecchie tubature. Durante le operazioni, tra le 8 e le 17 si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nelle strade interessate.

Abbanoa sta portando avanti nuovi interventi di riqualificazione delle reti idriche nel centro abitato di Tempio Pausania finanziati tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”: rientrano nel pacchetto di interventi, approvato dal Consiglio d’Amministrazione guidato dal presidente Franco Piga, destinato a diversi centri dell’Isola per l’efficientamento delle reti idriche. Negli ultimi anni Tempio Pausania è stata già interessata da numerosi cantieri che hanno riguardato la sostituzione di tratti di rete soggetti a frequenti rotture e la dismissione di condotte in materiali vari con tubazioni moderne in ghisa sferoidale: materiale che garantisce la migliore tenuta. Gli interventi in corso riguardano ulteriori opere volte all’efficientamento idraulico, energetico e gestionale delle reti idriche di distribuzione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui