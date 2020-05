Il percorso ciclopedonale a Tempio.

Sono già riiniziati da qualche giorno i lavori per il percorso ciclopedonale in via Togliatti a Tempio, che avevano subito una battuta d’arresto a causa dell’emergenza coronavirus.

Il percorso ciclopedonale in via Togliatti, sul lato destro della sede stradale in direzione di Oschiri è un tratto di circa 700 metri. Sarà realizzato in conglomerato bituminoso colorato e perfettamente illuminato.

“Una pista ciclabile che sarà possibile utilizzare non solo per camminare e pedalare, ma anche per fare ginnastica, con gli attrezzi da palestra che saranno installati lungo il percorso”, ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Quargnenti.

L’intervento, infatti, da 278 mila euro, da potenziare negli anni, prevede oltre alla realizzazione di un percorso ciclopedonale, il posizionamento di una barriera stradale, la posa della segnaletica stradale verticale e orizzontale e il posizionamento delle attrezzature fitness che prevedono diverse stazioni di allenamento.

