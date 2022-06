I lavori a Tempio.

Quasi finiti i lavori per il rifacimento della toponomastica a Tempio. Si è concluso il terzo di 4 interventi previsti dal progetto quadriennale sulla segnaletica delle vie della città. Il progetto ha avuto inizio 3 anni fa e ha permesso di collocare le indicazioni delle vie in interi quartieri che ne erano privi.

Grazie a questi interventi, sono stati collocati oltre 650 cartelli con i nomi delle vie. I primi lavori, cominciati nel 2020, hanno consentito la sistemazione integrale della toponomastica nelle tre frazioni di Bassacutena, Nuchis e San Pasquale, con l’installazione di ben 300 pali a bandiera con su scritto il nome della via.

I lavori sono proseguiti nel 2021, con il posizionamento di 150 cartelli con i nomi delle vie per tutto il quartiere di san Sebastiano, san Giuseppe e Panoramica. Quest’anno, sempre in città, l’intervento ha riguardato la zona di Mantelli, via Togliatti e una parte della zona Funicedda con l’installazione di 204 pali a bandiera.

“Il rifacimento della toponomastica cittadina è stato realizzato in collaborazione con gli uffici della Polizia locale– ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Viabilità Francesco Quargnenti – e ci consente di garantire ai cittadini una reperibilità sicura ed immediata sia nella vita quotidiana che in caso di urgenze e necessità: dalla consegna di una semplice lettera o di un pacco fino alla gestione ottimale di un’eventuale emergenza che richieda un soccorso, i vigili del fuoco o l’ambulanza”.

Il costo complessivo del progetto finora realizzato, con risorse del bilancio comunale, è di 50mila euro e tutti gli interventi sono stati finanziati dai capitoli di spesa assegnati alla polizia locale. I lavori saranno conclusi nel 2023, non appena verranno reperiti i fondi necessari, con la collocazione della segnaletica nelle vie che ne sono ancora prive. Un progetto che, non solo garantisce maggiore sicurezza a Tempio, ma rievoca la tradizione, attraverso le vie dedicate ai personaggi illustri della città.