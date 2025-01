I nati nel 2008 che vivono a Tempio devono iscriversi alle liste di leva

Ci sono Comuni che lo fanno in automatico, ma Tempio i nati nel 2008 sono obbligati a iscriversi alle liste di leva. Il servizio militare obbligatorio non è stato abolito, ma solo sospeso: quindi ogni anno si aggiornano le liste. “I giovani legalmente domiciliati in questo Comune, nati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008 sono obbligati a presentare, entro il mese corrente, all’Ufficio Leva Comunale, domanda per la loro iscrizione nelle liste di leva. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l’obbligo di farla i genitori o tutori”. Così annunciano al Comune di Tempio.

“Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

1. i giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domiciliato nel Comune, nonostante essi dimorano altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l’ultimo domicilio nel Comune;

2. i giovani ammogliati, il cui padre, o in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune a meno che giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;

3. i giovani ammogliati nel Comune sebbene il padre, o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;

4. i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

5. i giovani nati o residenti nel Comune che, trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;

6. i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune”.

