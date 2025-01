Addio ad Antonio Salvatore Idini, ex elettrauto di Olbia

Addio ad Antonio Salvatore Idini.

Olbia dice addio ad Antonio Salvatore Idini, scomparso all’età di 85 anni. L’uomo, molto conosciuto in città, lascia una moglie e due figli. Ex elettrauto, Idini era voluto molto bene in città e aveva un’autofficina.

Antonio Salvatore Idini, ricordato come una persona molto gentile, era in pensione per sopraggiunta età da diversi anni. Il suo funerale si terrà mercoledì 8 gennaio, alle ore 11, nella Basilica di San Simplicio, con partenza dall’Ospedale Giovanni Paolo II, Olbia.

