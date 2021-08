La donazione dei buoni spesa a Tempio.

Il Lions Club ancora in campo per le famiglie in difficoltà di Tempio. Oggi il sindaco Gianni Addis e l’assessore ai Servizi sociali Anna Paola Aisoni hanno incontrato l’associazione, rappresentata dal presidente Salvatore Deiana e dal segretario Gian Mario Lisca.

Il Lions Club ha offerto il proprio fattivo supporto alla comunità tempiese consegnando buoni spesa alimentari per un valore complessivo di 540 euro, spendibili presso il supermercato cittadino Conad.

“L’attenzione e la sensibilità che costantemente il Lions Club di Tempio dimostra nei confronti della città, in particolare in questo periodo di così grande difficoltà, con iniziative concrete e dirette ai bisogni essenziali della nostra gente, ci tocca profondamente – commenta il sindaco Addis – . Abbiamo accolto questa nuova donazione con gratitudine, consapevoli di quanto questo gesto sarà utile ed apprezzato dalla comunità tutta e abbiamo ringraziato i convenuti a nome dell’intera Amministrazione comunale”.

