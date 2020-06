La donazione del Lions Club di Tempio.

Il presidente del Lions Club di Tempio, Luciano Addis ed il segretario Gian Mario Lisca hanno consegnato al vice sindaco di Tempio, Gianni Addis, e all’assessore ai Servizi Sociali, Anna Paola Aisoni, 50 buoni pasto da 20 euro ciascuno (per un valore di 1.000 euro) da distribuire ai cittadini in difficoltà attraverso i servizi sociali comunali e utilizzabili in cinque supermercati: Conad, Marcello, Eurospin, Crai e Decandia.

Il vice sindaco Addis ha affermato: “Oltre al contributo di natura economica assegnato all’inizio della pandemia da parte dei Lions questo è un ulteriore gesto di sensibilità ed attenzione nei confronti di chi ha sofferto le conseguenze del lockdown. Ringraziamo i Lions per questa importante donazione particolarmente apprezzata dall’amministrazione e sono sicuro anche dalla città”.

