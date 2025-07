Novità al Paolo Dettori di Tempio, arriva un nuovo mammografo

Un mammografo nuovo per l’ospedale di Tempio

L’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania sarà presto dotato di un nuovo mammografo ad alta definizione. Ares Sardegna lo ha destinato alla Asl Gallura, in sostituzione di quello attualmente presente nella struttura.

“Il moderno strumento digitale contiene un modulo per la tomosintesi, una consolle di acquisizione e refertazione dedicata. Consente di individuare lesioni molto piccole in un’unica esposizione. La dose è ridotta al minimo e si riducono i rischi per le pazienti. “L’innovazione delle apparecchiature sanitarie tende a migliorare la qualità dell’assistenza – sottolinea la Direzione Aziendale della Asl Gallura – ed è un supporto concreto nel lavoro quotidiano di tutto il personale sanitario, perché contribuisce a rilevare più rapidamente le patologie e a ridurre i margini di errore. I tempi di installazione dovrebbero essere brevi. Per la Radiologia di Tempio Pausania, che è al servizio di tutto l’ospedale, si tratterà di un bel salto di qualità”.

“La S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie di Ares Sardegna e l’Area Tecnica della Asl Gallura stanno lavorando in sinergia per verificare l’idoneità degli spazi e procedere con l’installazione del nuovo mammografo. “L’altro obiettivo è la sostituzione della attuale Tac, obsoleta, con una moderna a 128 strati. Stiamo studiando la soluzione amministrativa più opportuna per raggiungere anche questo traguardo importante per l’assistenza dei pazienti di Tempio Pausania e di tutti i comuni dell’Alta Gallura”, conclude la Direzione Aziendale”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui