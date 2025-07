Forse un malore fatale a Olbia, tragedia in viale Isola Bianca

Un uomo si è sentito male e ha perso la vita a Olbia, la tragedia è avvenuta stamattina in viale Isola Bianca, vicino agli imbarchi. Aveva circa 80 anni e s stava allenando quando si è sentito male. Si è accasciato ed è stato soccorso da alcun passanti che hanno chiamato l’ambulanza Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma non c’è stato niente da fare per farlo rianimare.

Il corpo, poco dopo i cantieri navali, è stato accudito dalle forze dell’ordine fino all’arrivo dell’agenzia funebre.

