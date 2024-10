Gli “Affetti instabili” di Max Pisu al Teatro del Carmine di Tempio

A Tempio Max Pisu in “ Affetti Instabili “

Al Teatro del Carmine di Tempio giovedì 31 ottobre alle 21 ci sarà lo spettacolo “Affetti instabili” che vedrà in scena Max Pisu. Dalle ore 16 di domani, sarà possibile rivolgersi al botteghino del Teatro del Carmine di Tempio Pausania, per i biglietti dello spettacolo “ Affetti Instabili”, il lavoro firmato da Max Pisu e da Riccardo Piferi, che vedrà sul palco Max Pisu, primo appuntamento della stagione 2024/2025.

Lo spettacolo darà il via alla stagione teatrale organizzata dalla Cinedigital che ha programmato una serie di appuntamenti con produzioni originali, destinate al grande pubblico, senza dimenticare il calendario Cedac per il quale sarà reso noto ogni dettaglio il prossimo 14 novembre. Per il primo appuntamento del prossimo 31 ottobre è possibile prenotare (Platea, Galleria e Loggione) contattando il numero 338 350 3817 o recandosi in Teatro.

