Un ristorante nell’ex immobile per la quarantena del porto di Olbia

La struttura nel porto di Olbia sarà riqualificata.

La vecchia struttura nel porto di Olbia, che un tempo ospitava l’area di quarantena per il bestiame in partenza, sarà riqualificata. L’immobile, oggi in pessimo stato di conservazione e in stato di abbandono da decenni, diventerà un ristorante.

Stando a quanto si legge sul quotidiano La Nuova Sardegna, l’Autorità di Sistema Portuale ha concesso l’uso demaniale dell’edificio alla società olbiese Cliscan per 15 anni, che dovrà ristrutturarla. L’intenzione è quella di dare al porto di Olbia Isola Bianca un altro servizio fondamentale per i passeggeri in partenza.

La concessione è stata approvata nella seduta del Comitato di Gestione dell’AdSP del Mare di Sardegna, tenutasi il 29 ottobre, nella quale sono stati anche ratificati il Bilancio di Previsione del 2025 e il Programma Triennale delle Opere, con oltre mezzo miliardo di investimenti previsti per i prossimi cinque anni.

