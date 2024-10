Morta dopo l’intervento alla tibia a Tempio, la causa fu un’embolia

Un’embolia polmonare fu fatale ad Ann Lauwers operata a Tempio

Fu un’embolia a causare la morte di Ann Lauwers dopo un intervento chirurgico alla Tibia per cui ci sono cinque indagati a Tempio. L’autopsia ha chiarito quale sia stata la causa del decesso di una grande nuotatrice e insegnante conosciuta nelle piscine di tutta la Sardegna.

All’inizio di ottobre la donna aveva avuto un incidente col monopattino e si era fratturata la tibia. Trasportata all’ospedale di Tempio era stata visitata al Pronto soccorso per poi passare nel reparto di Ortopedia. Dopo una settimana era stata operata, ma durante quell’intervento alla tibia il suo cuore aveva smesso di battere. La Procura di Tempio ha deciso di fare chiarezza per capire se ci siano stati omissioni o errori in ospedale e ci sono cinque indagati.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui