I bellissimi addobbi di Natale a Tempio.

Tempio si veste di magia di Natale. La città si è trasformata in un’incantevole villaggio natalizio con addobbi magici e colorati, unici in tutta la Sardegna.

Dal viola al rosso, fino alle luminarie. Non si è fatta mancare niente ”la città di pietra” che dopo il carnevale ora onora anche il Natale. I bellissimi allestimenti sparsi in ogni angolo del centro storico sono stati realizzati dall’Associazione ColorArt. Nelle vie del centro una scia di ghiaia color magenta sulla quale sono adagiati con eleganza i pacchi di Natale, impreziositi da fiocchi in raso dai colori glicine, viola, lilla e rosa cipria che decora a metà via Roma.

Quest’anno Tempio ha scelto un abete di 10 metri che domina piazza Gallura con floccatura viola, colore che richiama l’Avvento e accoglie ai suoi piedi un tappeto di ghiaia che si irradia a raggiera dal suo tronco con un luminoso villaggio dai tetti viola che ospita la Natività. Questi sono solo una parte dei meravigliosi allestimenti che hanno reso unica la città di pietra.

