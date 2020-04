L’elenco pubblicato dal Comune.

Il comune di Tempio Pausania la lista degli esercizi commerciali del comune di Tempio Pausania aderenti all’iniziativa di “solidarietà alimentare”.

In questi esercizi sarà possibile utilizzare i buoni spesa per generi alimentari consegnati dalla Caritas ai nuclei familiari che in questo momento si trovano in difficoltà per l’emergenza Coronavirus.

DENOMINAZIONE SEDE GI.SA.SI. Market Corso Matteotti n. 36 Macelleria Aggese Piazza Mazzini n. 4 La Boutique delle carni Via Mannu n. 14 Pescheria Antonio Cimino Piazza Mercato Centro Sardegna – La Quercia Zona Industriale Macellai Galluresi Viale Don Sturzo Supermercati Marcello Tutti i punti vendita Gi.Ri. Marchet Piazza E. De Nicola n. 14 Alimentari Bontà Sotto Casa Via Giovanni XXIII n. 38/b Conad – Emporia Via Calabria Idea Frutta Via Ferracciu n. 1 Macelleria Pes Mario Circ. San Francesco n. 7/a AG Alimentari Via Padre S. Vico n. 21 Macelleria Salumeria Minutti Gesuino Via Bologna Macelleria Gavino Mazzone Via Limbara n. 46 Azienda Agricola Usai Mario Località Montesu Macelleria Muzzeddu Maria Maddalena San Pasquale – Via della Chiesa Market Occhioni Severina Bassacutena – Via Nazionale n. 75/B

