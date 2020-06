Chi è in difficoltà potrà pagare l’imu senza sanzioni entro il 30 settembre.

Il Consiglio comunale di Tempio ha deliberato in materia di Imu approvando il nuovo regolamento di disciplina del tributo e le relative aliquote per l’anno in corso.

Pur confermando la scadenza del 16 giugno, l’organo consiliare ha disposto, quale misura generale di supporto alle famiglie e alle imprese colpite dalla grave crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica in atto, di non applicare sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che effettueranno il pagamento dell’acconto Imu entro il 30 settembre 2020.

“L’amministrazione – sottolinea il Vice Sindaco Gianni Addis – ha cercato di venire incontro alle esigenze delle famiglie e delle imprese che hanno subito ripercussioni a seguito delle misure di contenimento del virus e il lockdown. Proprio per questo invita comunque tutti coloro che non hanno subito ricadute economiche e che non si trovano attualmente in difficoltà finanziarie, a voler rispettare la scadenza ordinaria del prossimo 16 giugno, al fine di supportare il nostro Comune in questa difficile fase di contrazione delle entrate e aumento degli interventi straordinari di spesa, permettendogli così di poter dare risposte sempre più celeri ed efficaci rispetto ai bisogni della cittadinanza colpita e al mantenimento della qualità dei servizi erogati”.

